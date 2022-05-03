Ембарго на російську нафту: ЄС має більш перспективний варіант

Добре зрозумілі емоції тих, хто вимагає від Європи повного та негайного ембарго на російську нафту. І їхнє головне прагнення не може не викликати співчуття.

Західні санкції нищівні для російської економіки у середньостроковій перспективі, але не можуть зупинити війну зараз. А це потрібно зробити.

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Ринок не обдурити

Проте, ринок нафти – це глобальний і конкурентний ринок. Ембарго означатиме брак нафти на європейських ринках, ажіотаж попиту і, відповідно, зростання цін.

У результаті російська нафта буде заміщена в Європі постачанням з інших ринків, а російська нафта піде на ці ринки. При цьому Росія отримає дивіденд від загального зростання цін.

Але це не все. Ще один цикл зростання цін на нафту прямо позначиться на добробуті середнього європейця.

Сьогодні в Європі домінує голос тих, хто підтримує Україну та співчуває їй. Але наївно думати, що це є вся Європа. І коли ціни на нафту зростуть ще у півтори рази, ми почуємо голос тих, кому Україна по барабану, але кому треба оплачувати школу для дітей, гарячу воду, страховку тощо. Підтримка України в Європі знизиться та буде розмита. А Путін продаватиме свою дорогу нафту Індії та Китаю.

Правильне ембарго

Тому альтернативна стратегія запровадження європейського мита на російську нафту, що обговорюється, здається, виглядає більш перспективною.

У цьому випадку частину доходів від купівлі російської нафти Європа могла б направити на підтримку України.

Росія може спробувати перенаправити нафту на інші ринки, проте, навряд чи споживачі там купуватимуть її за ціною, що значно перевершуватиме європейську ефективну ціну (тобто номінальну ціну мінус мито).

У цьому випадку російська дисконтована нафта буде знижувати або стримувати тиск на цінову ситуацію на світовому ринку.

Ба більше, ЄС міг би виставити орієнтири щодо підвищення мита у майбутньому у разі продовження воєнних дій. Це в свою чергу дозволить іншим гравцям нафтового ринку вибудовувати довгострокові стратегії, орієнтуючись на ці бенчмарки, а також чинитиме тиск на "прагматичну" фракцію в російській еліті.

У той час як фракція "шалених" у цій еліті пропонує виходити з того, що Росія вже перебуває в точці максимально можливого санкційного удару, така стратегія вказуватиме, що це не так і що Росія ще має простір для маневру, щоб знизити або посилити подальше наростання санкційного тиску.

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