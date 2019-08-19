Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности

Около 30 украинцев ежегодно выезжают в США по специальным программам для талантливых людей. И это не только олимпийские чемпионы и нобелевские лауреаты – просто крутые стартаперы, художники или талантливые менеджеры.

Это абсолютно реально, хотя информации о таких программах в Украине мало. Как получить бонус от своих талантов и увидеть Америку – рассказывает Юрий Моша, основатель международной компании "Второй паспорт".

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Все программы ведут к Green Card

Америка всегда была заинтересована в людях, которые могут внести полезный вклад в развитие экономики, образования, медицины, науки, культуры и других сфер жизни. Поэтому и предоставляет талантливым людям особенные возможности.

Есть несколько программ, которые дают больше или меньше прав. Какую выбрать – временную рабочую визу или иммиграционную программа, зависит от ваших желаний, но обе они ведут к получению Green Card. Важно также, сколько денег вы готовы в это инвестировать, ведь стоимость программ колеблется от 6 до 10 тысяч долларов.

Например, виза О-1 дает право ее получателям официально трудоустроиться в США и перевезти свою семью. Эта виза выдается на 3 года, но ее можно продлевать неограниченное число раз, а уже на второй год можно обращаться за получением Green Card.

ЕВ-1 – иммиграционная программа, которая открывает возможности для ускоренного оформления Green Card. Требования к кандидату и критерии по этой программе такие же, как и по визе О-1, но главное отличие – американский работодатель не требуется.

Подробную информацию об этих программах можно найти на официальном сайте Службы гражданства и иммиграции США или же воспользоваться услугами компаний, которые специализируются на вопросах эмиграции.

Доказать свою уникальность

Эти программы – для иностранных граждан любых стран с выдающимися способностями в области науки, искусства, образования, бизнеса, спорта, киноиндустрии. Но вы не обязательно должны быть выдающимся деятелем науки/культуры или обладателем Нобелевской премии, как многие ошибочно полагают. Даже Олимпийским чемпионом не обязательно становиться – вполне реально попасть под критерии исследователям, преподавателям, менеджерам высшего звена, топ-моделям, танцорам, художникам, основателям успешных стартапов.

Единственное условие – способности заявителя должны получить широкое общественное признание на национальном или международном уровне, или должны быть подтверждены документально. Существует 10 основных критериев по этим программам, и чем больше критериев, которым соответствует заявитель, тем выше у него шансы.

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Оспорят каждый пункт

Нужно начать с подачи петиции. И учтите, что процедура подачи технически очень сложная. Необходимо собрать доказательную базу по каждому пункту, сверить, перевести, заверить. Ведь иммиграционная служба будет оспаривать каждый пункт. Поэтому без профессионального иммиграционного адвоката не обойтись. Кейсы наших клиентов, которые подаются на эти программы, могут достигать по объему 300-500 страниц.

По этим программам квоты и лотереи отсутствуют, поэтому если заявка подана правильно, собраны убедительные доказательства одаренности заявителя и собеседование прошло успешно, то у вас есть все шансы получить одобрение.

Не забывайте, что виза О-1 привязана к работодателю, т.е. официально вы сможете работать только на него. Поэтому сферу деятельности поменять не получится – работать нужно будет в той же отрасли, в которой у вас талант. Но после получения Green Card эмигрант становится свободным и независимым в профессиональном плане и в праве кардинально изменить свою жизнь.

Австралия или Канада как альтернатива

Конечно, похожие программы есть и в других странах. Например, во Франции можно получить вид на жительство по программе "Паспорт-талант", которая предназначена для людей с выдающимися способностями в разных областях. Под эту категорию подпадают артисты, переводчики, высококвалифицированные и молодые дипломированные специалисты, научные сотрудники и даже инвесторы и учредители компаний.

Австралия тоже выдает визы людям с выдающимся талантом. А люди свободных профессий (художники, артисты, режиссеры, спортсмены, журналисты, писатели), имеющие соответствующий опыт и способные внести существенный вклад в культурную и спортивную жизнь Канады, могут иммигрировать в эту страну по программе для самозанятых лиц – Self-Employed Category.

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