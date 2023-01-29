"Відчував, що це – його місія": у Києві попрощались з загиблим волонтером Ендрю Бегшоу

У Києві 29 січня попрощалися з Ендрю Бегшоу. Британський волонтер разом з колегою зник шляхом з Краматорська в Соледар. Згодом родина одного з волонтерів заявила, що героїв вбили, коли вони намагалися провести евакуацію місцевих.

Траурна церемонія відбулася на території Софії Київської. Участь у прощанні взяли волонтери, знайомі, журналісти.

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Волонтер Ігнат Івлев-Йорк розповів, що Бегшоу приїхав в Україну ще у березні 2022 року. Упродовж всіх цих місяців чоловік розвозив гуманітарну допомогу й допомагав українцям евакуюватися з найгарячіших точок Донбасу.

Бегшоу та його колега Кріс Перрі зникли 6 січня. Деталей про подальшу долю волонтерів не розкривають. Відомо лише, що їхні тіла вдалося повернути з тимчасово окупованої території України.

Енді був дуже тихою людиною, яка просто хотіла допомагати іншим. Він відчував, що це його місія, це те, що він хотів робити. Тому, коли його родина питала, коли він приїде, він завжди говорив: "коли все закінчиться". Ендрю на ентузіазмі їхав, у нього не було організації, ніяких донатів і соцмереж. Він просто брав і працював,

– заявив Івлев-Йорк.

Він розповів, що Бегшоу залишив у Соледарі свої дві машини.

Деталі про зникнення

Волонтери зникли 6 січня на Бахмутському напрямку. Вранці вони виїхали з Краматорська в Соледар й більше на зв'язок не виходили. Поліція шукала волонтерів. Українців просили повідомляти будь-які деталі, які могли б допомогти.