Про це повідомила The Guardian. Нещодавно брати відвідали Росію.

Що відомо про злочинців?

Прокуратура Великої Британії повідомила, що висунула додаткові звинувачення щодо ще чотирьох постраждалих. Вона подала запит до США щодо екстрадиції чоловіків.

Нагадаємо, у травні 2025 року британська прокуратура висунула проти братів Тейт 21 звинувачення у зґвалтуванні, завданні тілесних ушкоджень та торгівлі людьми.

Нині ж вона висуває ще 38 додаткових звинувачень, на додаток до попередніх. Всі вони стосуються відповідних злочинів та були скоєні у період з липня 2010 року по серпень 2017.

39-річному Ендрю Тейту висунули:

7 додаткових звинувачень у зґвалтуванні;

3 звинувачення в організації або сприянні торгівлі людьми для сексуальної експлуатації;

3 звинувачення у нападі, що спричинив тілесні ушкодження;

19 звинувачень пов'язаних з непристойними зображеннями дітей.

38-річному Трістану Тейту висунули:

звинувачення у сексуальному насильстві;

два звинувачення у зґвалтуванні;

3 звинувачення в організації або сприянні торгівлі людьми для сексуальної експлуатації.

Що відомо про хід справи?

Брати були взяті під варту, а представник Міністерства юстиції США заявив, що арешти "відповідають процедурі екстрадиції".

Адвокат, який представляє чотирьох британських жертв, Ендрю Тейта заявив, що Тейт зараз може зіштовхнутись з перспективою екстрадиції до Великої Британії.

Вони (постраждалі жінки) витратили роки на боротьбу за вжиття заходів, і тепер я закликаю владу забезпечити якнайшвидше виконання цієї справи. Ендрю і Трістан Тейт звинувачуються в деяких з найбільш серйозних злочинів, в тому числі у зґвалтуванні й торгівлі людьми. Настав час їм постати перед правосуддям,

– підкреслив юрист.

Брати, які є британськими громадянами, постійно заперечують звинувачення в сексуальному насильстві та торгівлі людьми. Вони стверджують, що насильницькі та жінконенависницькі заяви вирвані з контексту, або були жартами.

Що відомо про візит Тейтів до Росії?

У червні Ендрю та Трістан Тейти приїжджали до Росії, щоб взяти участь у Міжнародному економічному форумі в Петербурзі. За повідомленнями BBC, вони зустрічались з російськими підприємцями й навіть були заявлені як "почесні гості".

Також підозрювані відвідали військовий полігон, де їм дали постріляли з автомата. Ендрю Тейт тоді заявив, що в душі "почувається росіянином".