Енергетична галузь України стане незалежною від Росії та Білорусі, – Міненерго

Після завершення війни Україна не залежатиме від Росії та Білорусі у жодній енергетичній галузі. На цьому наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

В інтерв'ю Герман Галущенко підкреслив, що залежності від Російської та Білоруської енергетики не буде. Щодня наша країна розриває з країною-агресоркою контракти.

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Уже скоро в Україні побудують нове сховище ядерних відходів

Так, зазначив міністр, Україна відмовилася вже навіть від ядерного палива. "Енергоатом" уже публічно заявив про те, що розриватиме контракт з країною-агресоркою.

І хоч ми втратили контроль над сховищами відпрацьованого ядерного палива, міністр зберігає оптимізм. Він розповів, що в Україні вже розглядають можливість побудувати нове. Воно має відповідати тому, що й на Запорізькій АЕС.

Ми можемо побудувати його досить швидко. Воно буде збудоване на одній з наших атомних станцій,

– розповів він.

Що стосується інших деталей, пов'язаних з новим сховищем відпрацьованого ядерного палива, то міністр вирішив їх не озвучувати.

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