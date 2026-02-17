Путін зробив багато для знищення Росії: ексочільник МЗС України назвав головні провали Кремля

Росія стрімко втрачає ключові джерела доходів і вже не може претендувати на роль енергетичного гравця в Європі. Те, що десятиліттями годувало Кремль твердою валютою, фактично зникло.

Ексочільник МЗС України Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішня політика Кремля обернулася для самої Росії стратегічною катастрофою. За його словами, економічні удари, які накопичуються, можуть стати вирішальними для майбутнього російської державності.

Росія втратила свій головний ринок

Європа десятиліттями була ключовим джерелом валютних надходжень для Москви. Саме на європейському ринку трималася економічна модель спочатку СРСР, а згодом і Росії. Тепер цей ринок фактично втрачено, і повернення до попередніх обсягів уже неможливе.

Це справді для Росії реальна енергетична катастрофа, тому що цей ринок, який давав і Росії, і СРСР тверду валюту, він улетучився, його немає,

– наголосив Огризко.

Він підкреслив, що заміна європейського ринку розрахунками в юанях не компенсує втрати. Китайська валюта не дає Москві тих самих можливостей впливу та фінансової свободи, які забезпечував доступ до європейських ринків.

Треба віддати належне геніальності Путіна. Тільки такий геніальний полководець міг так спрогнозувати, щоб заробити все те, на чому трималася ця недоімперія. Молодець. Ви зробили для повалення власної імперії більше, ніж всі інші разом узяті,

– заявив він.

На його думку, Росія як енергетичний гравець у європейському просторі вже зникла. І процес її поступового витіснення з інших ринків лише набирає обертів.

Економічне додушування замість військового сценарію

Паралельно з втратою європейського ринку Росія стикається з новими обмеженнями на інших напрямках. Йдеться про удари по нафтових доходах, які Кремль не закладав у свої розрахунки.

Зауважте! Російський бюджет стикається з дефіцитом і тиском на ключові галузі. Представники українських експертних кіл заявляють, що великі компанії в будівництві та інших секторах звертаються до уряду по фінансову підтримку. Водночас бюджет уже недоотримує значні кошти, а падіння нафтових доходів через зміну позиції Індії посилює дефіцит.

Такі рішення, зокрема з боку США, поступово звужують для Москви простір маневру.

Зараз іде обрізання там, де Путін цього не чекав. І це теж серйозні удари по його нафтогазових доходах,

– зазначив Огризко.

За його словами, у Кремля залишається дедалі менше можливостей компенсувати втрати. Економічний тиск може спрацювати не миттєво, але системно й невідворотно. Історія розпаду СРСР, на його переконання, є показовим прикладом того, як економічна деградація знищує політичну надбудову.

Коли розвалюється економічна система, а вона зараз в Росії на межі цього розвалу, то тоді все інше вже немає ніякого сенсу,

– підкреслив він.

Він зауважив, що існує два способи зламати агресивну державу – швидкий військовий або поступовий економічний. Нині, за його оцінкою, реалізується саме другий варіант, і він може виявитися не менш руйнівним для самої Росії.

