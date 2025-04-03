Росія вкотре звинуватила Україну в недотриманні перемир'я: як відреагували у Генштабі

Російські пропагандисти повідомляють, що нібито Україна уразила енергетичні об'єкти в Росії та на окупованих нею територіях. У Генштабі прокоментували такі заяви російської сторони.

Там запевнили, що Сили оборони дотримуються умов так званого енергетичного перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що кажуть в Генштабі про перемир'я

За даними Генштабу, українські Сили оборони дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території Росії, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України.

Там зазначають, що українські військові атакують виключно військові цілі російської окупаційної армії.

Водночас варто зазначити, що наразі фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку росіян. Зокрема, в останній декаді березня, вони неодноразово завдавали ударів по енергетичних об’єктах України в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

У Генштабі кажуть, що Кремль навмисно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання та продовжити загарбницьку війну проти нашої держави.

Зазначимо, що у ніч проти 2 квітня Росія вкотре обстріляла українські міста ударними дронами, попри домовленості про перемир'я. Чергова ворожа атака призвела до пошкодження енергетичної інфраструктури та спричинила жертви.