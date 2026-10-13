Кремль відреагував на пропозицію Трампа про енергетичне перемир'я

У Кремлі заявили, що контакти щодо енергетичного припинення вогню між Росією та Україною тривають. Водночас у Москві не надали інших подробиць щодо можливих домовленостей.

Про це 13 жовтня повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента США Дональда Трампа, пише Reuters.

Що кажуть у Кремлі про енергетичне перемир'я?

Пєсков заявив, що контакти щодо енергетичного припинення вогню між Росією та Україною продовжуються. Водночас представник російської влади не уточнив, з ким саме Москва обговорює можливе перемир'я, та зазначив, що наразі більше нічого додати до цього питання не може.

Ідеться про пропозицію президента США Дональда Трампа, про яку він оголосив у неділю, 11 жовтня. Тоді американський лідер заявив, що енергетичне припинення вогню має набути чинності негайно.

Заява Трампа, за словами президента України Володимира Зеленського, стала для української сторони несподіванкою. Росія також не повідомила, чи була заздалегідь поінформована про цю ініціативу американського президента.

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Київ протягом двох діб після оголошення президентом США припинення вогню в енергетичній сфері не завдавав ударів по російській нафтопереробці та загалом енергетиці.

Водночас Росія продовжила атакувати українські енергетичні об’єкти та критичну інфраструктуру. За словами Зеленського, протягом цих двох діб під ударами опинилися 19 регіонів України.