Єдиний варіант, – політолог сказав, як можна забезпечити енергетичне перемир'я

Сполучені Штати дійсно мають інструменти впливу на Росію, аби та дотримувалася енергетичного перемир'я. Але є питання, чи вони захочуть їх використовувати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян, зауваживши, що Сполучені Штати здатні зробити "покарання" Росії в разі порушення перемир'я. Так, вони можуть погрожувати збільшити постачання зброї Україні та ввести додаткові санкції проти Кремля. Такі самі інструменти має і Європа.

Як досягти реального енергетичного перемир'я?

За словами Саакяна, вже раніше запроваджували такі перемир'я, які Росія порушувала. І особливо жорстких дій з боку Заходу не було. Тому єдиний реальний варіант забезпечити таке перемир'я – вийти на вогневий паритет.

Щось схоже свого часу відбулося в Чорному морі. Росія призупинила участь у "зерновому коридорі" і почала бити по українській портовій інфраструктурі, намагаючись зірвати імпорт та експорт. Україна ж стала вибивати російські кораблі та портову інфраструктуру морськими дронами.

Це привело до паритету та згасання вогню. Діє доктрина "око за око". Час від часу йде ескалація, але потім знову усе згасає. Щось схоже може бути і в енергетиці,

– сказав Саакян.

Звісно, свою роль міг би відіграти тут і Китай. Вони дійсно можуть зробити боляче Росії. І якби натиснули на неї – там би припинили обстрілювати українську енергетику.

Енергетичне перемир'я: що відомо