Шанс для Росії: економіст припустив, навіщо Путіну було потрібне "енергетичне перемир'я"
- Після заяв про "енергетичне перемир'я" Україна й Росія опинилися в новій переговорній фазі, де ризики для тилу залишаються.
- Олег Пендзин вважає, що важливо звертати увагу на дії та можливості Росії, а не на її формальні заяви.
Після заяв про "енергетичне перемир'я" Україна й Росія опинилися в новій переговорній фазі. У Кремлі це подають як паузу в ударах по енергетиці, але ризики для тилу нікуди не зникли.
Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Путіну могла знадобитися така пауза. Він наголосив, що в цій історії важливо дивитися на дії та можливості Росії, а не на формальні заяви.
Навіщо Володимир Путін заговорив про "енергетичне перемир'я"
Коротка пауза в ударах по енергетиці може бути не кроком до деескалації, а частиною розрахунку Кремля. Пендзин звернув увагу, що Росія застосовує ракети й дрони з дуже "свіжих" партій, а це багато говорить про темпи їхнього виробництва. На його думку, саме тому таке перемир'я виглядає як можливість виграти час. І далі Москва може спробувати використати його для посилення тиску на Україну.
На початку січня летіли російські "Шахеди" і ракети виробництва кінця 2025 року. Вони на сьогодні вистрілюють те, що було вироблено максимум півтора місяця тому,
– пояснив Пендзин.
Він додав, що за такої логіки ворог не змінює намірів, а лише обирає зручніший момент. Політолог наголосив, що пауза може дати можливість накопичити додатковий ресурс для нової хвилі ударів. Саме тому, за його словами, в цій історії варто виходити з тверезого розрахунку, а не з очікувань.
Будь-які домовленості щодо так званого "енергетичного перемир'я" я сприймаю як спосіб накупити більше засобів ураження, щоб жорсткіше вдарити по Україні,
– наголосив він.
Пояснення тут треба шукати в раціональній мотивації Кремля. На його думку, в реальності для Росії нічого принципово не змінилося, і вона лишається в тій самій логіці тиску. Тому таку "паузу" варто сприймати як тактичний прийом, а не як ознаку зміни курсу.
Чому мирні переговори можуть не дати результату?
Навіть на тлі заяв про перемир'я говорити про реальні домовленості зарано. Переговорний пакет ширший за один пункт і містить питання, які можуть зірвати весь процес. Зокрема йдеться про гарантії безпеки та можливу присутність військ європейських країн в Україні. Поки немає підтвердження домовленостей хоча б за одним із ключових напрямів, говорити про підсумок передчасно.
Є принцип дипломатичних перемовин: якщо не досягнуто домовленості хоча б по одному пункту, це означає, що не досягнено домовленості взагалі,
– пояснив Пендзин.
Він додав, що в нинішньому форматі на столі одразу кілька складних тем. Навіть символічна присутність іноземних військових могла б мати значення, але сам по собі цей фактор не варто автоматично називати гарантією безпеки. Саме тому будь-які заяви про прогрес треба підкріплювати конкретикою, якої наразі бракує.
Ми не маємо жодного підтвердження досягнення якихось домовленостей по будь-якому пункту, який обговорюється на тих перемовинах,
– підсумував він.
Пендзин зазначив, що без чіткої фіксації параметрів і взаємних зобов'язань домовленості залишаються нестійкими. На його думку, в таких умовах Росія може використовувати сам процес як ширму для затягування часу. Він додав, що саме тому суспільству варто оцінювати переговори за результатом, а не за словами про "прогрес".
Що відомо про так зване енергетичне перемир'я?
Кремль використав тему "паузи" в ударах по енергетиці як інструмент тиску, звівши її до кількох днів і не припиняючи повітряних атак по інших цілях. За оцінкою політолога Ігоря Чаленка, Росія намагалася створити зручну інформаційну рамку для переговорів із США і залишити собі привід швидко повернутися до терору.
Росія погодилась на енергетичну паузу через власні проблеми з озброєнням, зокрема з виробництвом крилатих ракет і постачанням компонентів. Як зазначив підполковник Тарас Березовець, Кремлю була потрібна технологічна перерва для накопичення ресурсів, при цьому удари по іншій інфраструктурі не припинялися.
Часткове утримання від ударів по енергетиці тривало лише дві ночі і не означало реальної деескалації. За словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, Росія продовжувала бити по логістиці та цивільних об'єктах, а саме "перемир'я" не мало гуманітарних мотивів і завершувалося напередодні прогнозованих морозів.