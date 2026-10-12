Україна готова підписати гарантії щодо енергетичного перемир'я, – Зеленський

Київ погоджується на взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі та готовий офіційно закріпити ці домовленості. Головною вимогою для такого кроку залишається реальна зупинка російських атак на електростанції та енергомережі.

Про готовність піти на такий крок Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі. Українська сторона наразі очікує на конкретні деталі переговорів між американськими та російськими представниками.

Що передбачають нові домовленості

Президент наголосив, що ініціатива може спрацювати та стати важливим етапом для припинення війни, якщо Сполучені Штати втрутяться у процес і змусять Москву дотримуватися правил.

Ми чекаємо, щоб побачити, які конкретні кроки готові зробити американці. Це енергетичне перемир'я може спрацювати. І воно може стати важливим кроком на шляху до припинення війни, якщо американці справді втрутяться зараз і забезпечать дотримання Росією енергетичного перемир'я,

– сказав глава держави.

За його словами, ключовим фактором є повна зупинка російського терору проти вітчизняної генерації. Американська команда вже добре проінформована про цю позицію Києва.

Він також додав, що Україна готова підписати гарантії щодо утримання від ударів.

"Ми вдячні Америці і підтримуємо ідею енергетичного перемир'я. І тепер Росія також повинна продемонструвати, що вона погоджується на це енергетичне перемир'я. І якщо американцям це потрібно, ми готові підписати ці гарантії, щоб переконати в їхній надійності. І важливо, щоб ми всі однаково сприймали цю ситуацію", – заявив президент.

Він також додав, що ніхто в Європі не відкидає миру і не прагне війни, а також "ніхто в Європі не бажає Америці нічого поганого", окрім Росії.

Нагадаємо, що напередодні Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social повідомлення про нібито досягнення енергетичного перемир'я між сторонами. Коментуючи цей допис, український лідер зізнався, що така заява стала для нього абсолютною новиною.

У Росії також заявили, що не знали про пропозицію Трампа. А вже 12 жовтня вони взагалі її відкинули.

Так, глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Зеленський та Україна не заслуговують на перемир'я. Представник країни-терористки також пригрозив подальшим веденням бойових дій до досягнення початкових цілей вторгнення.