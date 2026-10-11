Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення, – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Він повідомив німецькому колезі про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові та заявив, що Росія порушила енергетичне перемир'я одразу після його оголошення.

Про це повідомляє МЗС України.

Що відомо про порушення енергетичного перемир'я?

Сибіга наголосив, що російські війська порушили енергетичне перемир'я відразу після його оголошення.

Поінформував Йоганна про російський удар по ТЕЦ-5 у Харкові, завданий кілька годин тому. Росія порушила енергетичне перемир’я одразу після його оголошення. Підтвердив готовність України до повного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить атаки на нашу енергетичну інфраструктуру,

– заявив він.

Україна готова до припинення ударів по енергетичних об'єктах, однак очікує відповідних кроків від Росії. Київ наполягає, що домовленості мають бути взаємними, а російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру повинні припинитися.

Український міністр наголосив, що російський терор необхідно зупиняти не лише дипломатичними заявами, а й конкретними рішеннями партнерів.

На російський терор необхідно відповідати силою, єдністю та рішучістю: додатковими пакетами військової допомоги Україні, відкриттям переговорних кластерів щодо вступу до ЄС і повним використанням заморожених російських активів,

– підкреслив Сибіга.

Переговори відбулися напередодні насиченого європейського порядку денного, під час якого очікуються важливі рішення щодо посилення тиску на Росію. Україна розраховує на подальшу координацію з партнерами та конкретні кроки для зміцнення обороноздатності.

Окремо Андрій Сибіга подякував Німеччині за лідерство в підтримці України.

Я подякував Німеччині за лідерство в підтримці України. Це взаємовигідна співпраця, яка приносить відчутні вигоди для німецької економіки – від співробітництва в енергетичній сфері та спільного виробництва оборонної продукції до доступу німецького бізнесу до проєктів відновлення України,

– зазначив глава МЗС.

Україна продовжує працювати з Німеччиною та іншими європейськими партнерами над посиленням військової підтримки, енергетичної стійкості й міжнародного тиску на Росію.

Нагадаємо, Дональд Трамп 11 жовтня оголосив про початок енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За його словами, обидві сторони нібито погодилися припинити удари по енергетичних об’єктах одна одної.

"З цієї миті у війні між Росією та Україною діє "енергетичне перемир’я". Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його!" – заявив президент США.