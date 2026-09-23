Енергетичне перемир'я потрібне Росії: генерал-лейтенант відповів, як вона його використає

Можливі домовленості про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі дозволять Москві безперешкодно відновити свої нафтопереробні заводи. Водночас спроби американських політиків швидко врегулювати конфлікт наштовхуються на геополітичні виклики та маніпуляції Кремля.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, ворог використає паузу виключно для накопичення номенклатури повітряних цілей та підготовки до нових атак. Навіть якщо агресора вдасться дотиснути до початку діалогу, він одразу почне вимагати територіальних поступок на Донеччині.

Чому росіянам не можна довіряти

Будь-які переговори Москва розглядає лише як інструмент для затягування часу та політичних торгів. "Вони так торгуються, що це не про зупинку війни, а лише про початок розмови", – підкреслив генерал-лейтенант. Він додав, що це буде чергова довга історія, яка не принесе реальної безпеки для української генерації.

Складна позиція Трампа та вплив Китаю

Окрему увагу експерт звернув на роль Дональда Трампа, який через велику кількість обіцянок та брак реальних дій опинився у досить слабкій позиції. На його рішення суттєво впливає ситуація на Близькому Сході та майбутня зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Пекін, своєю чергою, намагатиметься виторгувати зменшення військово-технічної допомоги для Тайваню з боку США, пов'язуючи це з війною в Україні.

Важливо. Повне інтерв'ю з генерал-лейтенантом Ігорем Романенком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська сторона готова припинити бити по російській нафтопереробці лише за умови дзеркальних дій ворога.

Як зазначав експерт у нашому попередньому матеріалі, Сили оборони здатні паралізувати ворожі НПЗ, якщо отримають достатню кількість далекобійних балістичних ракет

Водночас аналітики попереджають, що Кремль свідомо підігрує американським політикам напередодні виборів, щоб згодом висунути Білому дому власні ультиматуми