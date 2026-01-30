Військовий сказав, чи є ознаки підготовки росіян до "енергетичного перемир'я"

Українські військові впродовж останніх днів отримують повідомлення про те, що ворог готується до масового комбінованого удару. Ця інформація надходила навіть у той день, коли Дональд Трамп заявив про домовленість з Володимиром Путіним щодо перемир'я в енергетиці.

Як розповів 24 Каналу майор ЗСУ, журналіст Єгор Чечеринда, такий удар може відбутися найближчим часом. До того ж сотня російських безпілотників, які у ніч на 30 січня атакували Україну, точно не свідчать про миролюбність Кремля.

Росія продовжує атаки по Україні

Ворожі дрони 30 січня атакували одразу кілька областей, є руйнування, поранені та загибла людина. Крім цього, Росія випустила балістичну ракету по Харкову та знищили підприємство, яке не працювало. Через безпекову ситуацію Укрзалізниця обмежує рух на ділянці Дніпро-Запоріжжя.

Все це відбувається, попри заяви Трампа. Ба більше, загинула жінка, ще троє людей поранені. Це сталося у ніч на 30 січня. До того ж російські пропагандисти поширюють відео на яких палають вантажівки з пальним. За їхніми словами, це результат роботи росіян, але такі удари нібито дозволені, бо це не об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Зрозумійте, навіть якщо на папері будуть викладені якісь умови, на які погодиться Росія, то вона все одно знайде привід, щоб їх не виконувати. Жодні угоди на Кремль не розповсюджуються", – підкреслив майор ЗСУ.

Росія навмисно погодилась на "перемир'я" саме зараз

Україні не варто довіряти ворогу навіть якщо йому довіряє президент найвпливовішої країни. Володимир Зеленський правильно наголосив, що Росія обіцяла США не стріляти, Україна ні про що не домовлялася, тому саме американці мають спитати росіян, чому 30 січня загинула цивільна українка, а ще троє поранені, чому російська ракета розбила приміщення американської компанії.

У цьому контексті цікава заява речника Путіна Дмитра Пескова. Він заявив, що Росія погодилась на "перемир'я" в енергетиці до 1 лютого. Незрозуміло, чому саме до цієї дати, якщо Дональд Трамп говорив про тиждень. Виникають логічні припущення, що окупанти навмисно хочуть вдарити тоді, коли в Україну повернуться сильні морози, а не зараз, у відлигу.

Ми не домовлялися з росіянами, не знаємо усіх деталей, не знаємо гарантій. Але якщо по нас стріляють, то очевидно, що ми маємо бити у відповідь. Це правильна позиція,

– наголосив військовий.

Також важливо розуміти, що те, як Росія дотримуватиметься цієї угоди, можна буде масштабувати на всі інші документи. Країна-агресорка порушує навіть маленьке перемир'я в енергетиці, не говорячи про інші важливі кроки. Тому Україні варто готуватися, що з настанням морозів, окупанти вдарять знову.

Вся надія лише на українське суспільство, українські Збройні Сили, на нашу єдність. Невідомі перемовини з незрозумілими гарантіями нам точно не допоможуть.

Що відомо про "перемир'я" в енергетиці?