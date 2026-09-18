США мають бути залучені сповна: у Зеленського сказали, за якої умови буде енергетичне перемир'я

Дональд Трамп заявив про нібито досягнуті домовленості щодо припинення атак на енергетичні об'єкти між Україною та Росією. Однак за гучними анонсами американського політика ховається зовсім інша реальність, адже ворог продовжує щоденний терор українських міст.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу про реальний стан справ довкола заяв про припинення вогню по критичній інфраструктурі. За його словами, Україна діє виключно в межах міжнародного права та дотримується принципів паритетності.

Яка умова паритету та хто має контролювати перемир'я

Михайло Подоляк наголосив, що жодних односторонніх поступок з боку України не буде. Якщо Сполучені Штати Америки пропонують ініціативу деескалації, вони повинні забезпечити чіткий та дієвий механізм контролю за діями агресора.

Президент України чітко зафіксував наступне: якщо наші партнери, в такому випадку США, забезпечать блокування ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, контроль за тим, щоб там не порушувалось нічого з боку Росії, то тоді, безумовно, Україна зупинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії паритетно,

– зазначив він.

Подоляк підкреслив, що без такого гарантованого контролю Сили оборони України продовжать руйнувати ті об'єкти ворога, які дозволяють фінансувати війну.

Коментуючи дописи Дональда Трампа в соціальних мережах, радник Офісу Президента закликав не плутати публічні заяви з реальними міжнародними домовленостями. Росія неодноразово демонструвала, що не дотримується власного слова навіть під час візитів міжнародних посередників.

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Проте, він додав, що США залишаються ключовим інституційним партнером України. Київ зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних відносин з Вашингтоном для досягнення справедливого миру.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися не бити по об'єктах енергетики. У Кремлі привітали заклик президента США, проте відмовилися гарантувати припинення атак на українську інфраструктуру, після чого російські війська знову завдали ударів по цивільних об'єктах.