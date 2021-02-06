Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією та Європою, – Штайнмаєр

Одним з останніх мостів між Росією і Європою є енергетичні відносини. Обидві сторони мають задуматися над тим, чи варто руйнувати повністю та безповоротно цей міст.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прокоментував відносини Євросоюзу та Росії. Він наголосив, що вони перебувають у загрозливому стані.

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Деталі заяви Штайнмаєра

Після послідовного погіршення відносин впродовж минулих років зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою,

– заявив політик.

За його словами, руйнування мостів – це не ознака сили. Штайнмаєр наголосив, що обидві сторони повинні задуматися над тим, що цей міст може зруйнуватися повністю і безповоротно.

Штайнмаєр також додав, що арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального не мають стосунку до правової держави.