Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією та Європою, – Штайнмаєр

Одним з останніх мостів між Росією і Європою є енергетичні відносини. Обидві сторони мають задуматися над тим, чи варто руйнувати повністю та безповоротно цей міст.
Джерело:Handelsblatt
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прокоментував відносини Євросоюзу та Росії. Він наголосив, що вони перебувають у загрозливому стані.
Читайте також Німеччина може обмежити транзит "Північним потоком-2": причиною є Україна
Деталі заяви Штайнмаєра
Після послідовного погіршення відносин впродовж минулих років зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою,
– заявив політик.
За його словами, руйнування мостів – це не ознака сили. Штайнмаєр наголосив, що обидві сторони повинні задуматися над тим, що цей міст може зруйнуватися повністю і безповоротно.
Штайнмаєр також додав, що арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального не мають стосунку до правової держави.Зверніть увагу! Раніше видання Bloomberg писало, що газопровід "Північний потік-2" зупинить сама Німеччина. Це може сталися після виборів у вересні 2021 року, коли канцлерка Ангела Меркель піде з посади.