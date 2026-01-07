Укр Рус
7 січня, 11:45
2

Проблеми з енергетикою у Львові: різка реакція Свириденко на порушення урядового рішення

Сергій Попович
Основні тези
  • Юлія Свириденко заявила, що Уряд заборонив відключати електропостачання у заклади охорони здоров'я під час графіків обмеження електроенергії.
  • Держенергонагляд проведе перевірки у Львові через можливі порушення цього рішення.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко відреагувала на енергетичний колапс у Львові. Вона заявила, що Уряд заборонив вимикати електропостачання у заклади охорони здоров'я під час застосування графіків.

Вона пообіцяла проведення відповідних перевірок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Юлії Свириденко.

Як Свириденко відреагувала на відключення електропостачання у лікарнях Львова?

Прем'єрка Юлія Свириденко підкреслила, що Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання.

Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення Уряду, 
– зазначила вона.

Державні органи, зокрема Держенергонагляд невідкладно проведуть перевірки у зв'язку з можливими порушеннями урядового рішення, зокрема у Львові.

У Львові без світла залишилися частина лікарень і весь електротранспорт

  • У Львові без електроенергії залишилися частина лікарень та весь комунальний електротранспорт через рішення Уряду про зміни підходу до визначення критичності підприємств. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

  • Він звернувся до Кабміну за поясненнями. Водночас влада міста продублювала частину тролейбусних маршрутів автобусами, а також змінила маршрути трамваїв для забезпечення транспортного сполучення.

  • Андрій Садовий повідомив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, очільником МОЗ Віктором Ляшком та виконуючим обов'язки міністра енергетики Артемом Некрасовим.

  • Елекропостачання до частини об'єктів критичної інфраструктури відновлено. Найголовніше, за словами мера, що "проблему почули" й Кабмін вже розв'язує її.