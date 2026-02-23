Фіцо і Орбан допомагають Росії у створенні блекауту на території України, – політолог

Словаччина та Угорщина, замість засудження російських ударів по українській нафтовій інфраструктурі, звинувачують Україну та погрожують відключити їй електроенергію. Це відбувається на фоні масованих атак Росії, що фактично означає організацію блекауту в Україні.

Політолог Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що порівнює дії Віктора Орбана та Роберта Фіцо з роллю Олександра Лукашенка і називає їх частиною "клубу Путіна".

Чи використовує Росія Угорщину та Словаччину для тиску на Україну?

Зверніть увагу! Транзит нафти через Україну до Угорщини було зупинено через російську атаку, яка призвела до пошкодження критично важливого обладнання поблизу міста Броди, що на Львівщині. Угорську сторону було проінформовано про це того ж дня, коли відбулася атака.

Росія вперше за 4 роки навмисно вдарила по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" та завдала серйозних пошкоджень Укртранснафті, що потребує тривалого відновлення.

За майже місяць після удару Словаччина та Угорщина так і не засудили російські атаки на нафтову інфраструктуру, натомість звинувачують у проблемах Україну.

Попри внутрішній тиск і заклики багатьох колег припинити транзит нафтопроводом "Дружба", Україна з 2022 по 2026 рік виконувала контрактні зобов'язання, хоча це й суперечило її національним інтересам. Враховуючи позицію європейських контрагентів, Україна робила все можливе, аби не зупиняти транзит. Однак Російська Федерація спеціально і дуже серйозно атакувала цю інфраструктуру,

– наголосив Чаленко.

Росія передислокувала стратегічну авіацію на аеродроми Оленья та Енгельс – напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Одночасно Угорщина і Словаччина погрожують з 23 лютого відключити імпорт електроенергії до України – це 1,4 ГВт, що еквівалентно двом атомним блокам. Якщо це збіжиться з черговою масованою атакою росіян, результатом може стати блекаут.

Обидві країни вдаються до безпрецедентних антиукраїнських кроків – зокрема, Угорщина заблокувала 90 мільярдів євро підтримки ЄС на 2026 – 2027 роки, а Словаччина до цього долучилась.

Угорщина і Словаччина стають співучасниками агресії проти України – так само як Білорусь під Лукашенком: у 2022 році він надав свою територію для вторгнення та пуску понад 700 ракет, а у 2025 році Білорусь використовується для організації зв'язку та управління російськими безпілотниками.

Дії Фіцо та Орбана нічим не відрізняються від дій Лукашенка, який за аналогічну співучасть потрапив під санкції. Всі троє – просто клуб Путіна, і єдине, що їх поки прикриває – це спекуляція іменем Трампа,

– наголосив Чаленко.

