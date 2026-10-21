"Позиція не змінилася": у Кремлі знову відкинули енергетичне перемир'я з Україною

Росія не змінила позиції щодо енергетичного перемир'я з Україною. Там заявляють, що нібито прагнуть повного миру, а не тимчасового припинення вогню.

Про це 21 жовтня повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Яку заяву зробив Пєсков?

У Кремлі висловили свою позицію щодо можливого енергетичного перемир'я з Україною.

Позиція Москви щодо енергетичного перемир'я з Україною не змінилася, Росії потрібен мир, а не перемир'я,

– заявив Пєсков.

Він також стверджував, що повністю врегулювати війну без участі представників України неможливо. За словами речника Кремля, хтось у Києві має ухвалити "відповідальне рішення".

Крім того, Пєсков розкритикував заяви президента Фінляндії Александра Стубба щодо України, зазначивши, що повторення загальноєвропейської позиції навряд чи стане конструктивним внеском у врегулювання війни.

Нагадаємо, під час зустрічі в Осло президент України Володимир Зеленський провів переговори зі Стуббом, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере та представниками американської сторони. Спецпосланець президента США Стів Віткофф долучився до переговорів, а Джаред Кушнер узяв участь у них онлайн.

Стубб пояснив, що прогресу вдалося досягти на двох рівнях – у визначенні довгострокових параметрів миру та в обговоренні невідкладних кроків. Зокрема, сторони говорили про посилення протиповітряної оборони України, захист енергетичної інфраструктури та можливе часткове припинення вогню для забезпечення енергетичної й продовольчої безпеки.

Зеленський також повідомив, що Україна готова припинити удари по чутливих об'єктах російської енергетики, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Київ підтримав американську пропозицію щодо енергетичного перемир'я, однак Москва продовжила удари.