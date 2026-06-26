Енергетика під ударом: ворог атакував обʼєкт ДТЕК на Одещині

В ніч проти 26 червня російські війська тероризували Одещину. Під прицілом ворога опинилась енергетика.

Про це написали у ДТЕК.

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Наслідки атаки на Одещину

У ДТЕК підтвердили, що внаслідок російської атаки в ніч проти 26 червня було уражено один з енергетичних об'єктів компанії.

Як наголосили фахівці, відновлення пошкоджених мереж потребує часу. Водночас у компанії запевнили, що працюють над тим, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів області.

Нагадаємо, раніше в Одеській ОВА інформували, що через російську атаку постраждав також один із цивільних об'єктів. Внаслідок удару спалахнула пожежа в котеджному будинку. За попередніми даними, одна людина отримала поранення.

Вночі було гучно й у інших регіонах України

Зокрема у Сумах дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Рятувальники евакуювали 40 мешканців будинку.

Дещо раніше на Сумщині спалахнула автозаправна станція – ворог атакував область ракетами та дронами. Поранення дістали 4 людей.

Також під атакою безпілотників та балістики опинився Кременчуцький район Полтавщини. Там зафіксували влучання у промисловий об'єкт. До того ж відбулося часткове відключення електроенергії.

Київ ввечері 25 червня опинився під атакою балістичних ракет. Уламки впали у Дарницькому районі столиці.