Росія намагається розірвати енергосистему України та створити відрізані "острови", – ISW

Росія намагається розділити енергосистему України та створити так звані "енергетичні острови", відрізані від загальної генерації, постачання й систем передачі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також Підтримка союзників: до України прямує партія потужного опалювального обладнання

Чого намагається досягти Росія?

В ISW звернули увагу, що російські війська, ймовірно, готуються завдати ударів по підстанціях, що забезпечують живлення атомних електростанцій.

У ГУР заявили, що мета Росії – від'єднати АЕС від енергосистеми України, залишивши цивільне населення без електрики та тепла.

За словами аналітиків, останні російські удари вже створювали загрозу для атомних електростанцій, які перебувають під контролем України. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що протягом останнього тижня (з 12 січня) внаслідок бойових дій була пошкоджена критично важлива електропідстанція Чорнобильської АЕС.

Крім того, у МАГАТЕ зафіксували активність або повітряну тривогу на всіх п'яти ядерних об’єктах України.

ISW продовжує оцінювати, що Росія намагається розділити енергомережу України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії,

– йдеться у звіті.

Інститут вивчення війни також фіксував повідомлення про те, що російські війська завдають ударів по енергомережі України з метою поділу її на дві частини за лінією "схід – захід".

Яка зараз ситуація в енергетиці?