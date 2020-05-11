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Енергетика України переживає масштабну кризу: у Міненерго оприлюднили причини

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Буславець розказала про причини кризи в енергетиці
Буславець розказала про причини кризи в енергетиці / UAinfo

Виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту довкілля Ольги Буславець заявила, що сьогодні українська енергетика переживає одну з найбільших криз у історії. За її словами, це є наслідком і української специфіки, і економічної кризи, і пандемії коронавірусу, яку переживає сьогодні весь світ.

Відповідну заяву Буславець зробила у ефірі одного з українських телеканалів. Розшифровку її коментаря оприлюднила пресслужба Міненергетики.

До теми Україна живе під час найбільшої кризи: Буславець оприлюднила колосальні борги за електроенергію

Щодо української специфіки очільниця Міненергетики назвала такі чинники:

  • адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів та регулятора – вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію.
  • відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року – у підсумку українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.

Нам це коштувало незатребуваних 1,5 мільйона тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 мільярдів гривень, які було направлено не в нашу економіку та не нашим енергогенерувальним компаніям, а нашим сусідам,
– зауважила Буславець.

Чиновниця додала, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.

"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", – запевнила Буславець.

Радимо озайомитися Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити

До слова, атомні електростанції в Україні суттєво скоротили вироблення енергії. Сталося це після відповідного рішення уряду. Таким чином, станом на 10 травня потужність генерації АЕС становила 7,41 тисячі мегават. А це всього 53% від загальної встановленої потужності.

Раніше Ольга Буславець запевняла, що ціна електроенергії для населення не зростатиме в 2020 році.

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Ольга Буславець Електроенергія Ринок електроенергії Міністерство енергетики та захисту довкілля Енергетика Новини України
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