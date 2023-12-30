Енергоатом у 2023 році збільшив дохід від продажу електроенергії на 30%

За підсумками 2023 року, доходи Державного підприємства НАЕК "Енергоатом" зросли на 30% відносно 2022 року та досягли 190 мільярдів гривень. Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як зазначив керівник "Енергоатому" Петро Котін, динамічний розвиток підприємства дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію.

Зокрема, із цих коштів було сплачено понад 124,4 мільярда гривень у межах виконання ПСО або іншими словами – на підтримку низьких тарифів для населення.

Попри воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС нам вдалося реалізувати комплекс заходів з підвищення економічної ефективності діяльності Енергоатома. Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення,

– сказав він.

У 2024 році "Енергоатом" планує заробити 253,3 мільярда гривень. Зростання собівартості видобутку електроенергії зберігають на рівні 26,6%.