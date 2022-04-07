Енергоатом назвав російського генерала, який наказав обстрілювати ЗАЕС

Стало відомом ім'я окупанта, який керував силовим захопленням Запорізької АЕС. Ним виявився генерал-майор Домбровський Олексій Юрійович.

Хто обстрілював ЗАЕС

У відомстві зазначили, що така операція була небезпечною для половини світу та є актом ядерного тероризму. В Енергоатомі нагадали, що саме цей військовий давав накази обстрілювати атомну станцію та жилі квартали Енергодару.

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І саме він несе персональну відповідальність за руйнування в місті та пошкодження об’єктів ЗАЕС, важку техніку на її території та утилізацію снарядів на станції,

– наголосили у відомстві.

Та додали, що ядерної катастрофи не сталось після обстрілів, тому що щонайменше 50 снарядів, частина з яких потрапила в енергоблоки станції та інші будівлі на її території, не розірвались.

В Енергоатомі закликали покарати відповідальних за ці злочини, щоб кожен російський терорист сидів на лаві міжнародного суду і отримав справедливий вирок.

"Саме на заміну Домбровському два тижні тому до Енергодару прибув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф – генерал-майор Валерій Васильєв", – зазначили у відомстві.

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