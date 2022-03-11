Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від російського ядерного палива.

"Енергоатом" забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%. Зауважимо, що процес відриву української атомної енергетики від Росії розпочався ще у 2018 році.

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До слова, вже третій тиждень українська енергосистема працює в умовах війни з російськими загарбниками.

Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупанта, водночас роботою енергоблоків продовжують керувати співробітники "Енергоатому".

Всі решта електростанцій працюють без збоїв: атомні, теплові, гідроелектростанції, сонячні та вітрові.

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