Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива
Джерело:"Енергоатом"
Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, що повністю відмовляється від російського ядерного палива.
"Енергоатом" забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%. Зауважимо, що процес відриву української атомної енергетики від Росії розпочався ще у 2018 році.
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До слова, вже третій тиждень українська енергосистема працює в умовах війни з російськими загарбниками.
Запорізька АЕС продовжує перебувати під контролем окупанта, водночас роботою енергоблоків продовжують керувати співробітники "Енергоатому".
Всі решта електростанцій працюють без збоїв: атомні, теплові, гідроелектростанції, сонячні та вітрові.
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