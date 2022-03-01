Енергодар перебуває в оточенні російських військ

1 березня 2022 , 14:43
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Джерело:

телеграм-канал Дмитра Орлова

Місто Енергодар, що у Запорізькій області, перебуває в оточенні російських окупаційних військ.

Це – актуальна ситуація 1 березня станом на 13:35. Про це інформує у телеграмі Дмитро Орлов –  Енергодарський міський голова.

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Усі служби працюють цілодобово

Наразі усі місцеві служби та рада оборони міста переведені на цілодобовий режим роботи. У мінімальному об'ємі забезпечені пальним комунальники, правоохоронні органи, рада оборони. Містян закликають економити ресурси. 

Ми робимо усе можливе, аби життя у місті залишалося стабільним та контрольованим. Ми постійно підтримуємо зв'язок з військовими та усіма гілками влади,
– наголосили у мерії.  

Там також закликали місцевих мешканців з розумінням поставитися до проблеми, які існують через те, що місто фактично перебуває в оточенні ворога. Мовиться, зокрема, про постачання продуктів та пального. 

"Війна є війна. Ми робимо все можливо, аби ті ресурси, які ми маємо, були розподілені досить раціонально. Хочемо усіх заспокоїти: ніхто не залишиться голодним", – підкреслили чиновники.  

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово! 

Автор: Ірина Буртик