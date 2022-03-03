В Енергодар зайшла колона з важкої техніки: відкрили вогонь по людях
3 березня 2022 , 16:49Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
В Енергодар 3 березня зайшла російська колона з важкої техніки. За даними міського голови Дмитра Орлова, мовиться про понад 100 одиниць.
Орлов закликав людей терміново залишили вулиці міста. Місцевих жителів просять відійти від вікон та не користувалися ліфтами.
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За словами Орлова, по мирному населенню відкрили вогонь.
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