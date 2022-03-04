В Енергодарі досі не відновили тепло

4 березня 2022 , 18:52
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Джерело:

Дмитро Орлов

Під час обстрілів в Енергодарі окупанти пошкодили ділянку магістрального трубопроводу. Через це постачання теплової енергії на місто наразі неможливе.

Наразі фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

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Коли енергодарцям відновлять тепло

Опалення в Енергодарі перестало працювати в ніч на 4 березня. Орлов розповів, що орієнтована дата відновлення теплопостачання – 5 березня. 

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Автор: Анастасія Кушпіт