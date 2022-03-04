В Енергодарі досі не відновили тепло
4 березня 2022 , 18:52Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Орлов
Під час обстрілів в Енергодарі окупанти пошкодили ділянку магістрального трубопроводу. Через це постачання теплової енергії на місто наразі неможливе.
Наразі фахівці ЗАЕС проводять аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив енергодарський міський голова Дмитро Орлов.
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Коли енергодарцям відновлять тепло
Опалення в Енергодарі перестало працювати в ніч на 4 березня. Орлов розповів, що орієнтована дата відновлення теплопостачання – 5 березня.
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