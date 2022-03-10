В Енергодарі скасували евакуацію і переносять на 11 березня

В Енергодарі, що в Запорізькій області, скасували евакуацію цивільного населення. Евакуацію перенесли на п'ятницю, 11-го березня.

Евакуація на власному транспорті скасовується

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. За його інформацією, евакуація 10-го березня скасована.

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Орлов зазначив, що ситуація міняється дуже швидко. Тому, щоб не наражати людей на небезпеку у вечірній час, евакуація на власному транспорті скасовується.

Евакуацію перенесли на 11 березня. Орлов повідомив, що колона буде формуватися 11 березня, з 10:00 на вулиці Курчатова.

Інші деталі повідомлять згодом.

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