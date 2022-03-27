В Енергодарі створили незаконну "народну раду" на чолі з депутатом ОПЗЖ

Від 1 березня російські загарбники різними методами намагаються взяти місто Енергодар, що на Запоріжжі. Тепер там з'явилася "нова рада", яка не має жодного зв'язку з українською владою.

Окупанти давно намагаються встановити окупаційну владу в Енергодарі. Мер міста Дмитро Орлов наголосив, що так звана "народна рада" не має стосунку до юрисдикції України.

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Новоспечену "народну раду" очолив член забороненої в Україні партії ОПЗЖ Андрій Шевчик. Ще тиждень тому стало відомо, що він дав росіянам обіцянку стати новим мером міста.

Офіційно повідомляємо, що створена сьогодні так звана "народна рада" на чолі з Андрієм Володимировичем Шевчиком не має жодного відношення до юрисдикції України,

– наголосив Орлов.

Зауважимо, що 23 – 24 березня більша частина депутатів Енергодарської міської ради склали повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку російських окупантів задля створення так званих "народних республік".

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