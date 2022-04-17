В Енергодарі загарбники поширюють листівки, щоб зламати спротив населення

У місті Енергодар, що на Запоріжжі, російські окупанти намагаються зламати спротив населення. Зокрема, для цього між населенням розповсюджують листівки про те, що "загарбники там назавжди".

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко продовжує розвінчувати міфи російської пропаганди, повідомляє 24 канал. Зокрема, він розповів про те, до яких кроків росіяни вдаються в Енергодарі.

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В Енергодарі загарбники намагаються зламати спротив населення

Російські загарбники поширюють в Енергодарі листівки, покликані зламати спротив місцевого населення та створити відчуття неминучості того, що російська влада прийшла назавжди.

Повернення до попереднього неонацистському режиму не буде. Росія прийшла в ваш регіон назавжди й нікуди не піде,

– пишуть окупанти в листівках.

Вони заявляють також, що в Енергодарі нібито сформували "орган місцевого самоврядування". Лещенко уточнив, що вони мають на увазі чергового "гауляйтера з ОПЗЖ, якого ніхто не обирав, як і казачків, яких вони призначили виконувати роль поліції". Водночас єдиною чинною владою в Енергодарі є українська.

Крім того, загарбники на в'їзді в місто перефарбували надпис "Енергодар" у кольори російського прапора.

Радник глави ОП підсумував, що рано чи пізно місто звільнять від окупантів. А всі, хто з ними співпрацював, відповідатимуть за законом.

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