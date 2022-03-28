Енергодарці вийшли на мирний мітинг і вимагають звільнити з полону заступника мера
28 березня 2022 , 14:32Читать новость на русском
Джерело:міський голова Енергодару
В Енергодарі мирні мешканці 28 березня вийшли на мирний мітинг. Таким чином хочуть показати окупантам, що місто було і залишається українським.
Люди сміливо заявляють, що в Енергодарі живуть і працюють українці. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.
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Люди вимагають також звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами,
– заявив Орлов.
На площі біля палацу культури "Сучасник" пролунав Гімн України як символ національної самоідентифікації та волелюбності народу.
Мітинг у Енергодарі: дивіться відео