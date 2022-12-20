Через це є постійні відключення: в Укренерго озвучили найбільшу проблему енергосистеми

Енергосистема України перебуває у дуже складного стані. Причиною стали масовані обстріли окупантів.

Наразі є одна найбільша проблема української енергосистеми. Її озвучив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

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Яка найбільша проблема української енергосистеми

За словами Кудрицького, зараз найбільша проблема української енергосистеми – це відсутність генерації. Це пов’язано з тим, що багато терміналів і гідроелектростанцій було пошкоджено або зруйновано.

Тому ми, на жаль, не можемо покрити споживання. І це найбільша проблема. І це причина, чому ми маємо ці постійні відключення електроенергії по всій країні,

– наголосив голова Укренерго.

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