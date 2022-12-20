Через це є постійні відключення: в Укренерго озвучили найбільшу проблему енергосистеми
20 грудня 2022, 15:18Читать новость на русском
Джерело:"Голос Америки"
Енергосистема України перебуває у дуже складного стані. Причиною стали масовані обстріли окупантів.
Наразі є одна найбільша проблема української енергосистеми. Її озвучив голова Укренерго Володимир Кудрицький.
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Яка найбільша проблема української енергосистеми
За словами Кудрицького, зараз найбільша проблема української енергосистеми – це відсутність генерації. Це пов’язано з тим, що багато терміналів і гідроелектростанцій було пошкоджено або зруйновано.
Тому ми, на жаль, не можемо покрити споживання. І це найбільша проблема. І це причина, чому ми маємо ці постійні відключення електроенергії по всій країні,
– наголосив голова Укренерго.
В Укренерго пояснили ситуацію в енергосистемі України
- Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на Сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.
- У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.
- Очікується, що 20 грудня вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.