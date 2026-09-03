Причетний до удару по "Охматдиту": в Енгельсі підстрелили російського командира

У російському Енгельсі 3 вересня стріляли по офіцеру повітряно-космічних сил армії країни-агресорки. Йдеться, імовірно, про Миколу Варпаховича.

Про це пише низка медіа й моніторингових каналів. Чоловіка госпіталізували в тяжкому стані.

Які подробиці?

Невідомий у шоломі під'їхав на мотоциклі до помешкання Ворпаховича й почав стрілянину: одна куля влучила в торс офіцера, інша поцілила в обличчя.

Поранень зазнав також водій військового. Він нібито встиг втекти, а пізніше повернувся й викликав швидку.

Самого Варпаховича госпіталізували. Йому витягли кулі, й наразі готують постраждалого до відправки спецбортом до Москви.

Хто такий Варпахович?

Генерал-майор Микола Варпахович – командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації ВКС Росії.

Слід зазначити, що наприкінці серпня СБУ назвала його серед російських військових, причетних до ракетних атак по київській дитячій лікарні "Охматдит" та готелю "Сапфір" у Краматорську.

Раніше йому також повідомили про підозру в ударі по Умані 28 квітня, через який загинули 24 людини.

Кого підривали в Росії останнім часом?

27 серпня у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував російський підполковник Повітряних сил. Військовий загинув на місці, а його дружина дістала тяжкі поранення.

Як зазначив у коментарі 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, подібні операції демонструють, що Україна має можливість діяти далеко за межами фронту. На його думку, українські спецоперації також відзначаються значно вищим рівнем підготовки, ніж аналогічні дії російської сторони.