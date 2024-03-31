Саме звідси злітають літаки для ударів по Україні: російський Енгельс затопило фекаліями
Поки Росія запускає з району Енгельса крилаті ракети зі стратегічної авіації, сам населений пункт знову потопає у фекаліях. У місті вимушені буквально будувати переправи, щоб мешканці не втопилися у каналізаційних водах.
Про ситуацію в Енгельсі розповіли місцеві ЗМІ. Жартують, що в місті утворився фекальний Стікс, і що директор місцевих комунальників вирішив перевтілитися в Харона.
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В Енгельсі облаштовують переправи
Власна, на відео, яке виклали у мережу, можна побачити, як комунальники буквально з фекалій і палок облаштовують імпровізовані переправи. Їх роблять для того, щоб мешканці Енгельса не потонули у стічних водах, які залили подвір'я.
Що ж сталося? Як з'ясувалося, одну з вулиць Енгельса затопило через прорив труби. Після цього потік нечистот утворив буквально озеро з фекаліями в одному з дворів міста.
Комунальники взялися боротися зі "стихією" способами, які були їм під силу. Проти фекалій вони виставили дерев'яні дошки, які б мали слугувати надійною переправою для місцевих мешканців.
Правда, як видно на відео, ці дощечки навряд чи можуть дозволити мешканцям Енгельса вийти сухими з фекального озера. Та й треба ще набратися сміливості, щоб по них пройтися без страху провалитися.
В Енгельсі подвір'я затопило фекаліями: дивіться відео
Зауважимо, що нечистоти не лише плавають у дворі. Вони ще й затекли у під'їзди. Мешканці нижніх поверхів отримали можливість відчути аромат "величі" Росії. Помпи відключили, тому мешканці верхніх поверхів узагалі залишилися без водопостачання.
Енгельс затоплює фекаліями регулярно
- Звернімо увагу, що кількома днями раніше Енгельсом уже плавали фекалії. Кажуть, що тоді нечистоти залили під'їзд одного з будинків у мікрорайоні Енгельс-1 (Льотне Містечко).
- Цікаво, що за офіційними даними, цей будинок та інші "аварійники" буцімто розселили. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін про це відзвітував ще 29 грудня 2023 року.
- Мешканці, до слова, скаржаться також і на місцевих комунальників. Кажуть, вони приїжджають, стоять біля будинків, які затопило фекаліями, і їдуть. Правда, потім звітують, що буцімто всі роботи виконали. Усе в найкращих традиціях Росії, де ніхто нічого робити не хоче. Хіба з-під палки.