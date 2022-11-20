Герой ігрового дня ЧС-2022: "супермен" з Еквадору Еннер Валенсія

На чемпіонаті світу з футболу 2022 в Катарі зіграли лише один матч в перший день. Але саме після цього матчу і визначився перший герой ігрового дня.

У першому матчі на ЧС-2022 господарі турніру Катар приймали Еквадор. Перед грою була інформацій, що шейхи з Катару підкупили гравців збірної Еквадору, щоб вони "здали" цей матч. Але вже з перших хвилин зустрічі "ла трі" показали, що вони не планують здаватися.

Варте уваги Чемпіонат світу з футболу 2022: календар матчів

Тричі забив, двічі зарахували

Головним героєм зустрічі став капітан збірної Еквадору Еннер Валенсія, якого називають "супермен". Він забив гол вже в дебюті зустрічі. Однак його не зарахували через сумнівний офсайд.

Про те, чи був офсайд, чи ні в цьому епізоді, можна пересвідчитися на відео

Та згодом він заробив пенальті, який і сам реалізував. Саме гол з пенальті й став першим взяттям воріт на ЧС-2022.

А згодом Валенсія забив і другий гол, встановивши остаточний результат матчу. Еквадор переміг у матчі-відкритті ЧС-2022.

Відеоогляд матчу Катар – Еквадор

Варто відзначити, що Валенсія забив п'ять останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу. Окрім двох голів на ЧС-2022, він тричі відзначився на ЧС-2014. На турнірі в Бразилії за еквадорців забивав лише він.

Саме після цього він перейшов в англійський "Вест Хем" за 15 мільйонів фунтів стерлінгів. В 2016 році відправився на рік в оренду в "Евертон". Далі в його кар'єрі був мексиканський "УНАЛ Тигрес", де він провів три сезони.

З 2020 року Валенсія виступає за турецький "Фенербахче", і в цьому сезоні чотири рази зіграв проти київського "Динамо". Правда забитими голами в цих матчах не відзначився.