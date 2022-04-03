Епіфаній відреагував на численні жертви російського насильства в Ірпені, Гостомелі та Бучі

Українські військові, зайшовши у звільнені міста Київщини, виявили сотні тіл закатованих окупантами місцевих жителів. Голова ПЦУ Епіфаній наголосив, ці злочини не були військовою необхідність, адже люди не становили жодної загрози.

Митрополит написав, що нещодавно Ірпінь, Буча та Гостомель були квітучими і затишними куточками нашого краю. Зараз же вбиті їхні мешканці лежать біля своїх домівок та в братських могилах.

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Ці люди не становили жодної загрози окупантам

Чоловіки, жінки, діти. Ті, хто намагався врятуватися втечею і хто залишався в оселях. Сотні, а можливо тисячі невинних за кілька тижнів російської окупації були закатовані. До цього не могла спонукати військова необхідність, адже мирні мешканці не становили загрози окупантам,

– сказав Епіфаній.

Глава Церкви зазначив: з Божою допомогою та завдяки українським захисникам вся Київська область очищена від ворога. Проте новини, які приніс цей день, є настільки страшними, що їх повною мірою не вдається осмислити.

Дивіться брифінг Арестовича від 3 квітня:

Весь брифінг 3 квітня радник голови ОП Олексій Арестович присвятив страшним подіям на Київщині. Він наголосив: про ці воєнні злочини має дізнатись весь світ.