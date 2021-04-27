Епіфаній закликав українців на Великдень не йти до церкви

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українців бути відповідальними у період великодних свят. Він наголосив на важливості залишатися вдома.

Що заявив глава ПЦУ

Митрополит Епіфаній нагадав, що минулого Великодня закликав українців залишатися вдома. Такої ж думки глава ПЦУ дотримується і у 2021 році.

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Людське життя – це дар божий, який ми повинні берегти. Минулого року ми мали надію, що лише одну Паску можемо провести вдома. Зараз бачимо, що ситуація також складна. Однак ми дякуємо уряду, що маємо можливість звершувати богослужіння,

– сказав Епіфаній.

Втім він закликав усіх, хто перебуває в зоні ризику, не відвідувати на свята храми. Адже, за словами митрополита, українці мають можливість долучитися до богослужінь онлайн.

"Закликаю всіх бути пильними та відповідальними у цей особливий час. Не наражайте інших. Якщо ви не перехворіли, або перебуваєте у зоні ризику, то краще у цей час беріть участь в онлайн-службах", – наголосив глава ПЦУ.

Кошики можна буде посвятити на вулиці

Якщо є необхідність, то великодні кошики освячуватимуть на вулиці. За словами митрополита, цього року є позитивний момент – Паска випала па пізню дату, тому на вулиці буде тепло.

Богослужіння ми зможемо також звершувати на вулиці, якщо прийдуть парафіяни,

– підкреслив митрополит.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За добу 26 квітня COVID-19 підхопили 5 062 українців. Загальна кількість інфікованих за весь час пандемії зросла до о 2 030 333 осіб.

українців. Загальна кількість інфікованих за весь час пандемії зросла до Відомо, що за добу померли 195 хворих, а 6 910 – одужали.

Вакцинацію проти коронавірусу зробили 1 114 людям. Водночас у Києві та 8 регіонах не провели жодного щеплення.

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Головне про адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу