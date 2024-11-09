Епіцентр удару – Одещина: вночі Україну атакував 51 російський безпілотник

Росія продовжує щоночі атакувати мирні міста України дронами-камікадзе типу "Шахед". У ніч на 9 листопада було випущено 51 БпЛА.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Повітряних сил. Епіцентром удару стала Одещина.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 9 листопада росіяни випустили 51 ударний БпЛА типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу. Росіяни запускали їх із районів Примосько-Ахтарська та Орла.

У Повітряних силах зауважили, що головною ціллю стала Одещина. До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що 18 російських БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України.

Скільки збили "Шахедів" 9 листопада / Інфографіка Повітряних сил