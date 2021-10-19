Епоха рейдерства в Україні завершилася, але є "кілька системних дірок", – Малюська

В Україні завершилася епоха рейдерства, однак залишилося "кілька системних дірок". Їх, з об'єктивних міркувань, швидко закрити неможливо.

Про це в інтерв'ю заявив міністр юстиції Денис Малюська. Водночас він наголосив, що проблеми завжди виникатимуть, тому що росте кваліфікація юристів, які займаються рейдерством.

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Малюська підкреслив, що Мін'юст активно бореться з цими викликами.

Ми встановлюємо нові бар'єри – вони знаходять нові способи їх обійти. Проблема в рівні, і рівень зараз не йде в порівняння з тим, що було навіть 2 роки тому,

– сказав він.

Міністр додав, що зараз залишилося "кілька системних дірок, де рейдерство трапляється, які ми швидко закрити не можемо з об’єктивних міркувань". Під "системними дірками" Малюська розуміє:

реєстрацію бізнесу в офшорних юрисдикціях,

хакерські атаки.

Щодо офшорів, Малюська зазначив, що Мін'юст не може контролювати процес рейдерства у цьому випадку, адже документи готуються в іноземних юрисдикціях.

Інший шматок – це злами, хакерські атаки. У нас була велика пауза, коли ми ввели подвійну ідентифікацію (реєстраторів і нотаріусів – 24 канал). Тоді ті, хто займався зламами, не міг зрозуміти, як зламати систему,

– розповів він.

Але влітку один такий великий злам стався, десятки незаконних реєстраційних дій були внесені в систему саме через хакерів. За словами Малюськи, у відомстві протидіють хакерським атакам, однак повністю їх імовірність прибрати неможливо.