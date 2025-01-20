Ердоган хоче обговорити з Трампом припинення війни Росії проти України

Ердоган заявив, що Туреччина готова посприяти досягненню миру в Україні. Зокрема він хотів би обговорити це з Трампом.

Таку заяву Ердоган зробив під час пресконференції в Анкарі після зустрічі з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це повідомляє 24 Канал з псоиланням на Укрінформ.

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Як Туреччина може посприяти у мирних переговорах

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про необхідність якнайшвидшого досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, наголосивши, що Туреччина готова активно сприяти цьому процесу.

"Справедливий і міцний мир має бути досягнутий в Україні щонайшвидше, … до того, як наслідки війни в нашій сусідній географії ще більше поглибляться,

– сказав Ердоган.

Він також додав, що Туреччина й надалі докладатиме зусиль для встановлення миру, зокрема він планує обговорити це питання з президентом США Дональдом Трампом.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, коментуючи можливі сценарії припинення війни в Україні, зазначив, що його країна відіграє скромну роль у міжнародних справах, але якщо новий президент США здатен швидко зупинити конфлікт, його "слід його підтримати, наскільки це можливо".

Давайте знімемо рожеві окуляри і будемо трохи реалістами з точки зору досягнення миру. Насправді, в нинішній ситуації не слід очікувати, що Росія піде з територій, які вона зараз утримує. Водночас неможливо очікувати, що Україна стане членом НАТО. Це не просто думка словацького уряду, а те, що є неможливим,

– заявив Фіцо.

Візит прем’єр-міністра Словаччини до Туреччини завершився підписанням низки угод, які підняли відносини між країнами до рівня стратегічного партнерства. Документи охоплюють співпрацю у сфері оборонної промисловості, культури та інших галузей.