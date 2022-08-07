Ердоган хоче, аби Україна втопила увесь чорноморський флот росії, – політтехнолог

Президент Туреччини останнім часом грає на боці України. Ердоган чинить так, як йому вигідніше, адже прагне ослабити російську федерацію в Чорному морі.

Про це повідомив 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що Ердоган діє так, бо хоче бути королем Чорного моря.

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Чи допоможе Ердоган путіну із переговорами з Україною

За словами Шейтельмана, не Ердоган змусив Україну до переговорів із росією наприкінці березня, вона тоді сама їх прагнула, з огляду на ситуацію. Те ж саме стосується і домовленості щодо вивезення з України зерна.

Мені здається, що Ердоган радше всадив за стіл переговорів росію в історії із зерном, аніж нас. Тому, я думаю, що, якщо він когось всадить за стіл переговорів, то це росію, а не нас,

– наголосив він.

Політтехнолог вважає, що Ердоган без жодних зайвих слів поки що грає на боці України.

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"Хоче, щоб Україна втопила увесь чорноморський флот росії"

Шейтельман зазначив, що Ердоган чинить так, не тому, що він друг України чи навіки з нами пов'язаний. Президенту Туреччини так вигідніше, адже йому потрібно ослабити росію в Чорному морі.

Він хоче бути королем Чорного моря. Він хоче, щоб ми втопили весь чорноморський флот російської федерації,

– заявив політтехнолог.

Адже, зауважив він, Ердоган закрив протоки для російських кораблів. Завдяки цьому ЗСУ потопили флагман чорноморського флоту рф – крейсер "Москва". А президент Туреччини не дозволив росії ввезти новий крейсер у Чорне море.

Шейтельман закликав не слухати слова Ердогана, а дивитися натомість на його вчинки, котрі нині всі в одну сторону – України.

Переговори Ердогана із путіним: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 5 серпня прибув до росії. У Сочі він провів зустріч із владіміром путіним. Мовилось про співпрацю та газові питання.

За даними ЗМІ, москва шукає можливості обійти санкції, які ввели проти росії після початку війни в Україні. кремль вирішив звернутися до Туреччини.

Ердоган підтвердив, що Туреччина вирішила оплачувати частину російського газу рублями. Він не розповів, про яку саме частину оплати за газ йдеться.

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