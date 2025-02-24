Ердоган заявив про підтримку України на саміті, а опісля – прийняв у себе Лаврова

У роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, на саміті країн-партнерів через відеозв'язок виступив президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган запевнив у прагненні миру та підтримці України, однак згодом обурив зустріччю з росіянами.

Лідер Туреччини прийняв міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова. Про це повідомили в управлінні комунікацій республіки, передає 24 Канал.

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Ердоган зустрівся з Лавровим

На саміті в Києві президент Туреччини від імені своєї країни заявляв про "непохитну підтримку українського народу" – територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Три роки тому, коли спалахнув конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати надавати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин,

– сказав Ердоган.

Він пропонує провести мирні переговори в Туреччині. "Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни", – вважає турецький лідер.

Уже через декілька годин з'явилася інформація про зустріч Ердогана з Лавровим у президентському палаці. Про деталі наразі не повідомляється, однак президент потис руку російському міністру.

До слова, Лавров знову заговорив про готовність Росії до мирних переговорів. Посіпака кремлівського диктатора вимагає довгострокової угоди з врахуванням вимог насамперед своєї держави.