Ердоган заявив про підтримку України на саміті, а опісля – прийняв у себе Лаврова
- Президент Туреччини на саміті в Києві заявив про підтримку України, однак незабаром того ж дня зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим.
- Реджеп Ердоган пропонує провести перемовини про закінчення війни в Туреччині.
У роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого, на саміті країн-партнерів через відеозв'язок виступив президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган запевнив у прагненні миру та підтримці України, однак згодом обурив зустріччю з росіянами.
Лідер Туреччини прийняв міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова. Про це повідомили в управлінні комунікацій республіки, передає 24 Канал.
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Ердоган зустрівся з Лавровим
На саміті в Києві президент Туреччини від імені своєї країни заявляв про "непохитну підтримку українського народу" – територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Три роки тому, коли спалахнув конфлікт, ми чітко дали зрозуміти, що ми проти цієї війни. Сьогодні ми будемо продовжувати надавати допомогу у вигляді дипломатії та перемовин,
– сказав Ердоган.
Він пропонує провести мирні переговори в Туреччині. "Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни", – вважає турецький лідер.
Уже через декілька годин з'явилася інформація про зустріч Ердогана з Лавровим у президентському палаці. Про деталі наразі не повідомляється, однак президент потис руку російському міністру.
До слова, Лавров знову заговорив про готовність Росії до мирних переговорів. Посіпака кремлівського диктатора вимагає довгострокової угоди з врахуванням вимог насамперед своєї держави.