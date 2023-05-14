Почав роздавати гроші: Ердоган вдався до відчайдушного вчинку на виборчій дільниці

Що тільки не зроблять політики заради своєї перемоги у президентських виборах. Цього разу президент Туреччини Реджеп Ердоган, що балотується на другий термін, вирішив роздати дітям гроші прямо на виборчій дільниці.

Однак це не вважається підкупом, адже діти не можуть голосувати за кандидатів на виборах. Увесь візит Ердогана до дільниці тривав близько 10 – 15 хвилин.

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Президент Туреччини почав роздавати гроші прямо під час виборів

Реджеп Ердоган разом із дружиною Еміне 14 травня прийшов на виборчу дільницю в одній зі середніх шкіл у Стамбулі. Перед своїм голосуванням він витягнув із кишені гроші та почав їх роздавати дітям.

Ердоган дає гроші дітям виборців: дивіться відео

Усі охочі могли отримати від Ердогана банкноту номіналом у 200 турецьких лір. Ця сума становить приблизно 380 гривень.

Крім цього, чинний президент Туреччини встиг поспілкуватися зі своїм електоратом. Він розповів, що особисто стежить за процесом виборів і що наразі все проходить без жодних проблем чи пригод.

Ми молимо Бога про найкраще майбутнє для нашої нації та турецької демократії,

– заявив Ердоган.

Наостанок він зробив кілька фотографій із виборцями, що прийшли віддати свій голос, та вийшов з виборчої дільниці.

У Туреччині тривають президентські вибори