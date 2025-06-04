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24 Канал Новини України "Усі від цього виграють": Зеленський прокоментував ініціативу щодо чотиристоронньої зустрічі
4 червня, 16:29
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"Усі від цього виграють": Зеленський прокоментував ініціативу щодо чотиристоронньої зустрічі

Надія Батюк
Основні тези
  • Президент Туреччини запропонував провести чотиристоронню зустріч у Стамбулі за участю лідерів Туреччини, США, України та Росії.
  • Зеленський відреагував на ініціативу, зазначивши, що всі сторони виграють від зустрічі, якщо це сприятиме закінченню війни.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував провести чотиристоронню зустріч у Стамбулі. Планується, що на ній буде присутній турецький лідер, Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Владімір Путін.

Український глава держави відреагував на таку ініціативу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу в Києві.

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Що сказав Зеленський про ініціативу Ердогана

Український президент каже, що розмовляв з Ердоганом та обговорив можливість зустрічі лідерів України, Туреччини, Сполучених Штатів та Росії. Він заявив, що готовий зустрітися в будь-який момент.

Моя така особиста позиція: всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть закінчення війни. Якщо президент Трамп підтримає таку ідею – ми будемо вдячні,
 – додав Зеленський.

Зазначимо, що під час брифінгу глава держави також повідомив, що вже цими вихідними (7 – 8 червня) може відбутися новий обмін полоненими.

За його словами, Москва готова обміняти 500 військових. Наразі щодо цього тривають консультації між українською та російською сторонами.