"Усі від цього виграють": Зеленський прокоментував ініціативу щодо чотиристоронньої зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував провести чотиристоронню зустріч у Стамбулі. Планується, що на ній буде присутній турецький лідер, Дональд Трамп, Володимир Зеленський та Владімір Путін.

Український глава держави відреагував на таку ініціативу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу в Києві.

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Що сказав Зеленський про ініціативу Ердогана

Український президент каже, що розмовляв з Ердоганом та обговорив можливість зустрічі лідерів України, Туреччини, Сполучених Штатів та Росії. Він заявив, що готовий зустрітися в будь-який момент.

Моя така особиста позиція: всі сторони від цього виграють, якщо вони хочуть закінчення війни. Якщо президент Трамп підтримає таку ідею – ми будемо вдячні,

– додав Зеленський.

Зазначимо, що під час брифінгу глава держави також повідомив, що вже цими вихідними (7 – 8 червня) може відбутися новий обмін полоненими.

За його словами, Москва готова обміняти 500 військових. Наразі щодо цього тривають консультації між українською та російською сторонами.