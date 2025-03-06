Ми б нарешті мали надійного сусіда, – соратник Фіцо про російську окупацію України
- Соратник прем'єр-міністра Словаччини Ерік Каліняк вважає росіян надійнішими партнерами, аніж українців, і не бачить проблеми в російській окупації.
- Опозиція Словаччини назвала такі заяви зрадою, вимагаючи відставки уряду й дострокових виборів.
Соратник прем'єр-міністра Словаччини не бачить проблеми в російській окупації України. Віцепрезидент партії Smer-SD і євродепутат Ерік Каліняк вважає росіян надійнішими партнерами, аніж українців.
Про це повідомляє Aktuality, передає 24 Канал. Опозиція в Словаччині назвала такі заяви зрадою.
Дивіться також Фанат румунських фашистів і зірок OnlyFans: хто такий Джорджеску і як хоче ділити Україну
Про якого "надійного сусіда" мріє Каліняк
Словацький євродепутат в інтерв'ю розмірковував над майбутнім своєї країни в разі "росіян у Києві". Той заявив, що не хоче бачити Росію на словацьких кордонах, однак вона є кращим партнером.
Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини, й скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти. З цього погляду росіяни для нас є надійнішим партнером,
– сказав Каліняк.
Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" відреагувала, назвавши російське правління "баченням уряду" для своєї країни. Тож політики вимагають відставки й дострокових виборів.
Фіцо спалює мости з нашими союзниками, віддає нас у руки Путіна й Трампа. Це зрада,
– наголосили опозиціонери.
Нагадаємо, лідер "Словацької національної партії" Андрей Данко вслід за Трампом закликав Україну повернути 3,5 мільярда євро допомоги. У зверненні політик не згадав про російську агресію, натомість війну в Україні назвав "подіями".