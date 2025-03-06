Ми б нарешті мали надійного сусіда, – соратник Фіцо про російську окупацію України

Соратник прем'єр-міністра Словаччини не бачить проблеми в російській окупації України. Віцепрезидент партії Smer-SD і євродепутат Ерік Каліняк вважає росіян надійнішими партнерами, аніж українців.

Про це повідомляє Aktuality, передає 24 Канал. Опозиція в Словаччині назвала такі заяви зрадою.

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Про якого "надійного сусіда" мріє Каліняк

Словацький євродепутат в інтерв'ю розмірковував над майбутнім своєї країни в разі "росіян у Києві". Той заявив, що не хоче бачити Росію на словацьких кордонах, однак вона є кращим партнером.

Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини, й скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти. З цього погляду росіяни для нас є надійнішим партнером,

– сказав Каліняк.

Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" відреагувала, назвавши російське правління "баченням уряду" для своєї країни. Тож політики вимагають відставки й дострокових виборів.

Фіцо спалює мости з нашими союзниками, віддає нас у руки Путіна й Трампа. Це зрада,

– наголосили опозиціонери.

Нагадаємо, лідер "Словацької національної партії" Андрей Данко вслід за Трампом закликав Україну повернути 3,5 мільярда євро допомоги. У зверненні політик не згадав про російську агресію, натомість війну в Україні назвав "подіями".