19:23
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Повернись живим
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Повернись живим

      Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве

      573
      Москва бастует, а их в Крым потянуло
      Москва бастует, а их в Крым потянуло / РосСМИ

      Есть слабость и трусость Путина в том, что он опять сбежал от субботних московских протестов, от акций солидарности с Москвой в стране.

      Наверное, он хочет таким образом показать свое презрение к той части народа, которая посмела выйти на улицы против мафиозного правления. Или же Путин хочет доказать, что протесты в Москве – что-то незначительное, неважное, потому его присутствие в столице не требуется. Но на деле, снимаясь с места накануне выступлений, Путин лишь доказывает, что они для него болезненны, что бежит он именно от них.

      Смотрите также: "Хватит нам врать": новая волна массовых протестов в России на фото и в цифрах

      Но, в конце – концов, пусть так. Захотел – уехал. Но почему именно к своим "Ночным волкам", одетым в стиле гей-моды 70-х? Зачем в Крым, чтобы катать с "волчарами позорными" остекленевшего от счастья Аксенова в коляске мотоцикла? Что бы это значило?

      путин и аксенов
      Владимир Путин с "главой" Крыма Сергеем Аксеновым (слева) и "врио губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым

      Показал бы силу – съездил в Сибирь на тушение лесных пожаров. Или отправился в Ачинск, в окрестности рвущихся военных складов. Наконец, мог бы съездить в Архангельскую область, разобраться со взрывом ракеты, при котором погибло 7 человек и несколько человек ранены. Тем более, что власти уверяют, что с радиацией там все в норме и, следовательно, опасности для Путина никакой. Ведь надо же верить властям!

      Но эти проблемы не для Путина – он их сторонится, как и проблемных для него московских митингов. Надеется, что они рассосутся сами собой – со временем.

      Путин еще правит, но уже не управляет. События идут мимо него, помимо него. Он живет в своем придуманном мире в объятиях дружественных байкеров. Страна ускользает из рук.

      Стоит знать: Протесты в Москве: один из подозреваемых в "массовых беспорядках" в реанимации

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      12072
      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини політики Новини України Протести в Москві Володимир Путін Публікації Новини Криму Пожежа в Сибіру
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве
      сьогодні , 19:00 Еще правит, но уже не управляет, или Бегство Путина от протестов в Москве
      Повернись живим 573
      На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      сьогодні , 19:00 На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
      576
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      5685
      Порошенко не звик до "холодної ванни", – ексклюзивне інтерв’ю із Яніною Соколовою
      сьогодні , 18:01 Порошенко не звик до "холодної ванни", – ексклюзивне інтерв’ю із Яніною Соколовою
      Олег Бабій 3006
      Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      сьогодні , 17:00 Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      Олекса Коба 235
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук