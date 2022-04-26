Ескалація відбувалась давно, – Санду про ситуацію у Придністров'ї
Джерело:AVA
У Молдові завершилося засідання Радбезу щодо провокацій у Придністров'ї. За його підсумками, Майя Санду пояснила, хто відповідальний за ескалацію.
Результати засідання Радбезу Молдови
За словами президентки Молдови, у невизнаному Придністров'ї напружилася ситуація між різними силами. Саме це, мовляв, і призвело до серії вибухів.
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Наш аналіз показав, що існує напруженість між різними силами всередині регіону, зацікавленими у дестабілізації ситуації,
– зазначила Санду.
Глава держави наголосила, що ескалацію в регіоні спостерігали вже кілька тижнів. Адже вже тривалий час надходили повідомлення про замінування шкіл та лікарень. Також вона підтвердила вибухи на аеродромі в Тирасполі, але сказала, що їхні причини поки що невідомі.
Санду засудила провокації та намагання втягнути Молдову в конфлікт. Також президентка підкреслила, що готова до діалогу.
За підсумками засідання Ради безпеки Молдови, правоохоронним органам країни надали такі рекомендації:
- перевіряти рух у зоні безпеки;
- підвищити інтенсивність патрулювання біля кордонів Молдови;
- підвищити рівень оповіщення безпеки об'єктів критичної інфраструктури;
- підвищити бойову готовність усіх установ, які відповідають за забезпечення громадського порядку.
Останні новини про ситуацію в Придністров'ї
- 25 квітня вибухи пролунали у Тирасполі, а 26 квітня – неподалік селища Маяк.
- Унаслідок цього пошкоджені антени, які транслювали російські частоти.
- Вибухи викликали паніку серед населення й на кордоні невизнаної республіки з Молдовою утворилися черги з автомобілів.
- В Офісі Президента України зазначили, що вибухи – це російські провокації. Так Кремль хоче показати Молдові, що їй слід чекати "гостей".
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