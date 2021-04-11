Ескалація війни, "склад" готівки судді Вовка та Україна наодинці з COVID-19: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – затримання брата судді Вовка, ймовірна ескалація війни на сході та як коронавірус ізолює Україну від світу.

Затримання брата судді Вовка та "море" готівки

НАБУ затримало на хабарі в 100 тисяч доларів рідного брата глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Його звуть Юрій Зонтов, і він заявив, що є співробітником Служби зовнішньої розвідки.

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Вовк організував глибоко законспіровану систему отримання хабарів, тому неодноразово зривав операції антикорупціонерам по документуванню його хабарів.

Більше про те як НАБУ ризикнуло і провело спражню операцію по затриманню корупціонера Зонтова – читайте у блозі Юрія Бутусова "Конспірація вищого рівня".

Ймовірне загострення на сході

Обговорення питання можливого нового нападу Росії на Україну, як правило, стосується перш за все провокації на донбаському напрямку – тим більше, що зараз саме в районі російсько-українського кордону на Донбасі спостерігається концентрація російських військ.

Однак багато спостерігачів не забувають і про анексований Крим – тим більше у зв'язку з частими розмовами про те, що насувається екологічна катастрофа. У Криму і концентрувати нічого не потрібно, Росія постійно проводить військові навчання на півострові.

То ж чи є ймовірність, що російські війська атакують Україну саме з Криму – читайте у блозі Віталія Портникова "Чи може Росія атакувати з Криму".

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До чого мають готуватись звичайні українці у разі ескалації

З кожним днем з'являється все більше новин про можливість повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Буде воно найближчим часом чи ні – найголовніше бути до цього готовим. Готовим усім, не тільки армії та силовим структурам, а й цивільному населенню та владі будь-якого рівня.

Українська армія за сім років війни на Сході значно покращила свій рівень як оснащення так і навичок, плюс в певний момент її можуть підсилити колишні добробатівці, тим самим піднявши бойовий дух. А от щодо готовності цивільного населення виникають значні хвилювання.

Розгортання повномасштабного наступу – це справа годин, навіть не днів. А якщо враховувати, що в Росії є можливість атакувати з трьох напрямків – півдня, півночі та сходу, то години навіть буде забагато. Як діяти у разі атаки ворожих війських та про що треба пам'ятати в першу чергу кожному українцю – дізнавайтесь з блогу Богдана Тищенка "Ймовірна ескалація Росії: чи готове цивільне населення України до найгіршого сценарію".

Україна може опинитись в ізоляції від світу

Пандемія COVID-19 призвела не тільки до смерті майже 3 мільйонів людей, але й стала тригером масштабних змін у світі. Немає ніякого сумніву в тому, що вже незабаром навіть найдемократичніші країни введуть жорсткі обмеження щодо в'їзду іноземців.

Якщо провідні країни світу точно домовляться між собою про повернення до звичайного життя із відкритими кордонами, а українці можуть опинитися за височенним парканом.

Поки чиновники дають брифінги та виступають на ток-шоу, ситуація в Україні стрімко погіршується. Це може призвести до трагедії, якої за масштабами в сучасній історії наша держава ще не знала.

Вже наприкінці 2021 більшість цивілізованих країн почнуть жити нормальним життям. Чи має Україна час та шанс наздогнати Захід та коли зможуть українці подорожувати – відповіді на ці питання шукате у блозі Олексія Чибісова "Земля проклятих: чому Україна може стати осередком розповсюдження COVID-19 в Європі".

Вперше за 20 років: в Україні відтік прямих інвестицій

В Україні стався чистий відтік інвестицій. Тобто прямі інвестиції зіграли в мінус. Вперше за 20 років. І тепер пора посипати голову попелом і терміново робити з цієї однієї цифри якісь висновки.

Що сталося в Україні в 2020 році, що у нас трапився відтік прямих інвестицій? Нічого. Насправді інвестиційний клімат в Україні не змінився. Як і раніше для інвесторів найбільшою проблемою є судова система, а саме відсутність верховенство права.

Чому ж інвестиції зіграли в мінус саме зараз та що має зробити Україна, аби повернути життєдайних для української економіки інвесторів – читайте в блозі Сергія Фурси "Такого не було 20 років: куди зникли інвестиції з України".