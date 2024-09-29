У Німеччині сирієць з мачете влаштував серію нападів і підпалів: поранена 31 людина, – Bild

У німецькому Ессені в суботу, 28 вересня, сирієць влаштував серію нападів та підпалів. Внаслідок цього постраждали понад 30 людей.

Серед травмованих також були й діти. Про це пишуть журналісти німецького видання Bild.

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Що відомо про злочини сирійця в Ессені

У Ессені, що в Рурській області, ввечері 28 вересня озброєний 41-річний сирієць підпалив і в'їхав на своєму мікроавтобусі в кілька магазинів.

За даними пожежної служби, пожежі в місті почалися близько 17:10 в районі Альтенессен. Як повідомили WAZ у поліції, чоловік підпалив житловий будинок на Альтенезенер Штрассе та розі Пільштікер Штрассе. Потім він поїхав на Цольферайн Штрассе, де знову підпалив будинок.

Загалом під час пожеж того вечора постраждали щонайменше 31 особа, більшість з них зазнали опіків. На кадрах, які ширили у мережі, показано, як батьки передають своїх дітей із водостоку в руки рятувальників. Серед восьми серйозно постраждалих дітей – двоє малюків, стан яких залишається критичним через вдихання диму.



В Ессені сирієць підпалив будинок, через що постраждала 31 людина / Фото Bild

Після цього сирієць повернувся у свій фургон і поїхав на Катернбергер Штрассе. Там він в'їхав фурою у вітрину овочевого магазину. Він дав задній хід і знову вдарився об фасад.

Згодом він заїхав до іншого магазину на цій самій вулиці. Цього разу він виліз і витяг мачете і погрожував нею перехожим. Люди, очевидно, тримали зловмисника на відстані, кидаючи в нього предмети.



Сирієць в Ессені погрожував мачете / Фото Bild

Поліцейські затримали 41-річного сирійця у дворі магазину. Правоохоронці повідомили, що поки не можуть надати детальну інформацію про особу підозрюваного або його мотиви.